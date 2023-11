Mikron-Aktie mit Verlusten: Mikron-CFO geht Ende April 2024

Finanzchef Javier Perez Freije hat sich laut einem Communiqué vom Donnerstag entschieden, die Gruppe Ende April 2024 zu verlassen.

Er wolle eine neue Herausforderung annehmen, hiess es. Der Mikron-Verwaltungsrat und die Gruppenleitung bedauerten Perez Freijes Entscheid. Die Suche nach einer geeigneten Nachfolge werde sofort gestartet.

An der SIX verliert die Mikron-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,44 Prozent auf 13,70 Franken.

kw/ra

Biel (awp)