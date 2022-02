Mikron-Aktie mit grünen Vorzeichen: Mikron mit Veränderungen im Verwaltungsrat

Wie die Gesellschaft am Mittwoch mitteilte, stellen sich Eduard Rikli und Patrick Kilchmann nicht zur Wiederwahl. Der Verwaltungsrat von Mikron werde daher am 27. April die Zuwahl von Alexandra Bendler und von Hans-Christian Schneider beantragen.

Rikli ist seit 2010 Mitglied des Verwaltungsrates und hat die im Organisationsreglement definierte Altersgrenze erreicht. Kilchmann ist seit 2011 im Verwaltungsrat der Gruppe engagiert.

Bendler wiederum verfüge über langjährige industrielle Beratungs- und Führungserfahrung in Deutschland und in der Schweiz. Seit 2008 ist sie laut Mitteilung bei der Autoneum Gruppe tätig - seit 2019 als Mitglied des Group Executive Board und als Head of Business Group Europe.

Schneider verfügt den Angaben zufolge ebenfalls über langjährige Führungserfahrung in einem internationalen industriellen Umfeld und ist seit 2013 CEO der Ammann Gruppe, Langenthal.

Mikron-Aktien gaben am Vormittag an der SIX zunächst klar nach, konnten inzwischen aber in die Gewinnzone drehen und zeigen sich aktuell 0,86 Prozent höher bei 7,00 Franken.

