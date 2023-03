Mikron-Aktie gesucht: Mikron verkauft Liegenschaft in Nidau

Das Gebäude wurde an die Remnex Anlagestiftung in Pfäffikon SZ verkauft, wie Mikron am Mittwoch mitteilte.

Der Verkaufspreis beläuft sich den Angaben zufolge auf 31 Millionen Franken. In der Bilanz per 31. Dezember 2022 sei die Liegenschaft mit 27,2 Millionen Franken bewertet gewesen.

Das Unternehmen bestätigt derweil die Annahme, dass die EBIT-Marge im laufenden Jahr etwa im ähnlichen Rahmen ausfallen dürfte wie im Vorjahr, also bei ungefähr 8,5 Prozent liegen wird.

Die Mikron-Aktie steigt an der SIX zeitweise um 2,16 Prozent auf 11,80 Franken.

tv/ra

Biel (awp)