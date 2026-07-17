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17.07.2026 14:09:40

Miko International CEO Ding Peiji Resigns; Liu Min Named Chair

(RTTNews) - Miko International Holdings Ltd. (1247.HK), on Friday announced that Chairman and Chief Executive Officer Ding Peiji resigned from both roles, effective July 17.

The company said that Ding Peiji resigned to devote more time to the group's daily business operations and other personal pursuits.

Following the resignation, the board appointed Executive Director Liu Min as Chairman, effective July 17.

Liu Min has served as an executive director since August. 4, 2023, and holds director positions at certain group companies.

Liu Min has more than 25 years of senior management experience in the supply chain management and technology industries and is currently a senior manager at a private company overseeing supply chain management and finance-related matters.

On Friday, Miko International Holdings closed trading 1.82% lesser at HK$ 1.080 on the Hong Kong Stock Exchange.

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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✅ BNP Paribas
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3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: HSBC, BNP Paribas & Swiss Life mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’835.34 19.82 SCB4UU
Short 15’138.76 13.85 S3CBNU
Short 15’693.45 8.97 SLYBHU
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Long 13’674.69 19.82 SMBH3U
Long 13’355.86 13.72 SVBOKU
Long 12’800.22 8.97 BSUR4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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