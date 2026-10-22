Miivo AI öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Miivo AI hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.03 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 0.1 Millionen CAD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Miivo AI 0.0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch