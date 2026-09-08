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08.09.2026 13:00:36
Migros will mit neuem Verteilzentrum im Onlinegeschäft wachsen
Regensdorf ZH (awp) - Die Migros will mit ihrem neuen Verteilzentrum in Regensdorf ZH das Online-Geschäft deutlich ankurbeln. Das Sortiment wächst um 60 Prozent.
Konkret werden künftig 21'000 Produkte bei Migros Online verfügbar sein, nachdem es bisher 12'500 gewesen waren, wie der Detailhändler am Dienstag vor den Medien in Regensdorf bekannt gab. Auf einer Fläche von rund 38'000 Quadratmetern auf vier Etagen können im neuen Zentrum künftig bis zu 7500 Bestellungen pro Tag verarbeitet werden.
Damit will die Migros Gas geben, nachdem das neue Verteilzentrum bisher für Lücken im Onlineshop gesorgt hat. Grund dafür war, dass das Ende Mai in Betrieb gegangene Distributionszentrum schrittweise hochgefahren wurde. Das habe dazu geführt, dass einzelne Produkte sowie Teile des Frischesortiments kurzzeitig nicht verfügbar waren, erklärte ein Konzernsprecher vor einer Woche.
Künftig verkürzen sich mit dem neuen Verteilzentrum die Lieferzeiten deutlich: Im Grossraum Zürich seien Lieferungen mittelfristig am selben Tag möglich, hiess es weiter.
Zwei bisherige Standorte werden geschlossen
Das neue Zentrallager in Regensdorf mit bis zu 500 Angestellten ersetzt die beiden bisherigen Standorte in Bremgarten AG und Pratteln BL. Diese würden nun schrittweise geschlossen. Die Logistikleistung in Regensdorf sei mehr als doppelt so gross wie an den bisherigen Standorten. Dies sei eine deutliche Effizienzsteigerung.
Allen Mitarbeitern von Bremgarten und Pratteln habe man eine mindestens gleichwertige Stelle in Regensdorf angeboten, erklärte die Migros. Dagegen bleibe der Standort in Ecublens VD für die Westschweiz bestehen.
jb/cg
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