Migros verlängert Öffnungszeiten von 45 Filialen im Raum Zürich

Zürich (awp) - Die Migros weitet im Kampf um Kunden die Öffnungszeiten einiger Läden aus: Die Genossenschaft Migros Zürich (GMZ) lässt laut einem Bericht von CH Media per 1. Oktober 24 Filialen früher öffnen, später schliessen oder beides. 21 weitere folgen per 2. November.

Die Genossenschaft Migros Zürich bestätigte der Nachrichtenagentur AWP am Donnerstag entsprechende Informationen von CH Media. Man komme damit einem Kundenbedürfnis nach.

Ein Laden im Zürcher Hauptbahnhof wird beispielsweise samstags und sonntags neu um 07.00 statt um 08.00 Uhr geöffnet und schliesst eine halbe Stunde später als bisher, nämlich um 22.30 Uhr. Neben Standorten in der Stadt haben künftig aber auch Filialen in Schwyz oder Glarus länger offen.

Für die Angestellten ändert sich an der vertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit von 41 Stunden laut der Migros nichts. Die gesetzlichen Arbeits- und Ruhezeiten würden weiterhin eingehalten. Um die längeren Öffnungszeiten abzudecken, schliesse die Genossenschaft zusätzliche Personaleinstellungen nicht aus. Die Situation werde laufend überprüft.

Laut CH Media reagiert die Migros mit dem Schritt auf die Konkurrenz, die bereits heute viele Supermärkte deutlich vor 08.00 Uhr öffne und um 21.00 oder 22.00 Uhr schliesse.

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