Migros verkauft Hörgeräte- und Optikgeschäft Misenso an Neuroth

Zürich (awp) - Die Migros macht auf ihrem Weg zur Verschlankung einen weiteren Schritt. Die erst 2020 gegründete Tochtergesellschaft Misenso, in welcher das Geschäft mit Hörgeräten und Augenoptik gebündelt ist, wird verkauft. Übernommen wird Misenso von der österreichischen Neuroth-Gruppe.

Neuroth wird die 25 Fachgeschäfte von Misenso an den bisherigen Standorten weiter betreiben, wie der Migros-Genossenschafts-Bund am Dienstag mitteilt. Finanzielle Details zur Transaktion werden keine genannt.

Misenso beschäftige derzeit gut 200 Mitarbeiter, welche ebenso wie das Management von Neuroth übernommen würden. Für die Kunden von Misenso soll sich demnach nichts ändern.

Neuroth betreibt in der Schweiz und in Liechtenstein rund 85 Hörcenter. Der Hauptsitz der Neuroth Hörcenter AG in der Schweiz befindet sich in Zug. Der Hauptsitz der Gruppe ist in Graz.

