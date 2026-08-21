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21.08.2026 14:06:36
Migros unterstützt dürregeplagte Bauern mit zwei Millionen Franken
Zürich (awp) - Migros unterstützt Schweizer Landwirtschaftsbetriebe, die wegen der anhaltenden Trockenheit in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Der Detailhändler stellt dafür zwei Millionen Franken zur Verfügung, wie er am Freitag mitteilte.
Die aussergewöhnliche Wetterlage habe in vielen Regionen zu Ernteausfällen und geringeren Futtererträgen geführt, hiess es in der Mitteilung. Gleichzeitig seien die Produktionskosten gestiegen. Die Unterstützung soll daher gezielt Betrieben zugutekommen, die von den Folgen der Trockenheit besonders stark betroffen sind.
Abgewickelt wird die Hilfe über die dem Schweizer Bauernverband (SBV) nahestehende Bucher Gossweiler-Stiftung. Über die Vergabe der Mittel entscheidet deren Stiftungsrat. Die Kriterien und das Verfahren für die Gesuche sollen am 31. August veröffentlicht werden.
Bei den zwei Millionen Franken handelt es sich laut Migros um einen einmaligen Solidaritätsbeitrag. Darüber hinaus arbeite der Konzern längerfristig mit Partnern daran, die Schweizer Landwirtschaft widerstandsfähiger gegen künftige Herausforderungen zu machen. Ziel sei es, auch künftig den grössten Teil der benötigten Rohstoffe aus der Schweiz zu beziehen.
Der Schweizer Bauernverband hatte Anfang August vor grossen wirtschaftlichen Schäden durch die Trockenheit gewarnt. Besonders angespannt sei die Lage bei der Tierfütterung: Viele Betriebe müssten bereits ihre für den Winter vorgesehenen Vorräte verfüttern.
to/cg
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