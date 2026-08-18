Migros-Unternehmen Delica erhält mit Moritz Werner einen neuen Chef

Zürich (awp) - Beim Migros-Lebensmittelhersteller Delica kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Moritz Werner übernimmt per 1. Januar 2027 die Leitung des Herstellers von Migros-Eigenmarken wie Chocolat Frey, Delizio, Farmer und Blévita.

Werner folgt auf Thomas Gubler, der nach drei Jahren als CEO und insgesamt 40 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt, wie die Migros am Dienstag mitteilte. Unter Gubler konzentrierte Delica das Auslandgeschäft stärker auf wenige langjährige Kunden. Besonders erfolgreich sei diese Strategie bei Nespresso-kompatiblen Kaffeekapseln und im Schokoladengeschäft gewesen.

Der neue Delica-Chef kommt aus den eigenen Reihen. Zuletzt leitete Werner den Bereich Supply Chain & Operations. Zuvor war er für das internationale Geschäft verantwortlich und trieb laut den Angaben insbesondere das Kaffee- und Schokoladengeschäft voran. Vor seiner Zeit bei der Migros arbeitete er für die Unternehmensberatung Roland Berger.

Delica entstand 2021 aus dem Zusammenschluss von Chocolat Frey, Delica, Midor, Riseria und Total Capsule Solutions. Das zur Migros Industrie gehörende Unternehmen beschäftigt an fünf Standorten in der Schweiz sowie in Niederlassungen im Ausland rund 1900 Mitarbeitende. Es stellt unter anderem Schokolade, Snacks, Kochprodukte und Kaffee für die Migros sowie für andere Grosskunden im In- und Ausland her.

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