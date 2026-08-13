Migros Ticaret mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Migros Ticaret hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 4.00 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Migros Ticaret 1.55 TRY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 124.40 Milliarden TRY – das entspricht einem Zuwachs von 35.67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91.70 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch