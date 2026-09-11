Migros steht in der Ostschweiz vor Eröffnung des zehnten Teo-Ladens

St. Gallen (awp) - Die Migros treibt in ihrer Pilotregion Ostschweiz den Ausbau ihrer unbedienten Teo-Läden voran. Derzeit betreibt die dortige regionale Genossenschaft neun solcher Kleinstfilialen, fünf weitere sind bereits in Planung. Der nächste Teo soll im November in St. Gallen eröffnen und wäre damit der zehnte Standort.

"Wir sind sehr zufrieden mit der positiven Resonanz", wurde Stefan Isenrich, Migros-Teo-Verantwortlicher in der Ostschweiz, am Freitag in einer Mitteilung zitiert. "Wir haben uns daher entschieden, weitere Standorte zu eröffnen."

So kündigte die Migros Ostschweiz am Freitag einen Standort in Romanshorn an. Dafür wurde bei der Stadt ein Baugesuch eingereicht. Zu den fünf bereits geplanten Standorten gehört auch der erste Teo im Fürstentum Liechtenstein.

Damit soll der Ausbau noch nicht abgeschlossen sein. Weitere Standorte würden derzeit evaluiert, sagte eine Sprecherin der Migros Ostschweiz auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Eine genaue Zahl nannte sie nicht.

Die Ostschweiz ist dabei eine Pilotregion. Deren Erfahrungen würden von den anderen Migros-Genossenschaften mit grossem Interesse verfolgt, sagte die Sprecherin.

Die Teo-Läden kommen ohne Verkaufspersonal vor Ort aus und sind rund um die Uhr geöffnet. Auf rund 80 Quadratmetern werden etwa 1000 Produkte für den täglichen Bedarf angeboten. Ein eigenes Team kümmert sich um Nachschub und Ordnung. Die Läden sind video- und sensorüberwacht.

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