Migros startet Bauarbeiten für neuen Gäupark in Egerkingen

Egerkingen SO (awp/sda) - Das Einkaufszentrum Gäupark in Egerkingen SO wird ab dem 6. Mai in mehreren Schritten um- und neugebaut. Das teilte die Genossenschaft Migros Aare als Eigentümerin des Gäuparks mit. Der Handelsriese reagiert nach eigenen Angaben mit dem Vorhaben auf das veränderte Konsumverhalten.

In einem ersten Schritt werde das ehemalige Melitta-Gebäude auf der Südseite abgebrochen, teilte die Genossenschaft Migros Aare in Schönbühl BE am Mittwoch mit. Während des Rückbaus bleibe das Shoppingcenter Gäupark wie gewohnt geöffnet.

Auf der freiwerdenden Fläche des ehemaligen Melitta-Gebäudes wird ein umfangreicher Aussenparkplatz mit 132 Parkplätzen, 3 IV-Parkplätzen und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und Einkaufswagen errichtet.

Das zweigeschossige Gebäude Gäupark-Nord wird laut der Genossenschaft Migros Aare in einem nächsten Schritt im Jahr 2025 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, der die heutigen Bau- und Energiestandards erfüllen soll. Der Gäupark-Süd bleibe während dieser Zeit geöffnet.

Die Investitionen betragen rund 50 Millionen Franken. Der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) hatte im September 2022 die letzte hängige Einsprache gegen das im Oktober 2020 publizierte Baugesuch zurückgezogen.