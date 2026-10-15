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15.10.2026 22:39:36
Migros ruft vier Bowls mit Pouletfleisch zurück
(Neu ist der letzte Abschnitt)
Zürich (awp) - Die Migros ruft vier Bowls mit Pouletfleisch zurück. Diese könnten rohe Pouletanteile enthalten, teilte der Detailhändler am Donnerstagabend in einem Communiqué mit: "Ein Gesundheitsrisiko kann nicht ausgeschlossen werden."
In Einzelfällen können nach dem Verzehr Beschwerden wie Fieber, Durchfall oder Bauchschmerzen auftreten. Die Kunden sollten die Bowls nicht essen. Bei einer Rückgabe erhielten sie den Preis zurück, schrieb die Migros.
Der Rückruf betreffe nicht die ganze Schweiz. Die Produkte wurden in Migros-Filialen der Genossenschaften Aare, Luzern, Neuenburg-Freiburg, Waadt, Wallis und Tessin sowie der Migros Ostschweiz verkauft.
https://nlink.migros.ch/jsp/nologin/PreviewMail.jsp?&m=12261015190907264641&si=461929281538447019
jb/
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