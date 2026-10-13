|
13.10.2026 19:06:36
Migros prüft Schliessung von Westschweizer Produktionsfirma CT
Ecublens VD (awp) - Die Migros prüft die Schliessung ihrer Westschweizer Produktionsfirma Centrale Traiteur (CT) per Ende 2027. Grund dafür sei, dass sich das erwartete Wachstum der CT nicht eingestellt habe, sagte eine Migros-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.
Zuerst hatte die Westschweizer Zeitung "24 Heures" darüber berichtet. Die CT sei auf frische, verzehrfertige Produkte spezialisiert und stelle insbesondere Sandwiches, Wraps und Bowls sowie Produkte für die Gastronomie her, erklärte die Migros-Sprecherin. Durch das ausbleibende Wachstum sei eine langfristige Weiterentwicklung unter wettbewerbsfähigen Bedingungen nicht möglich.
Die Prüfung der Schliessung der CT erfolge vor dem Hintergrund sich verändernder Markt- und Kundenbedürfnisse sowie einer strategischen Anpassung des Produktportfolios, hiess es weiter.
57 Mitarbeiter betroffen
Das Konsultationsverfahren sei eingeleitet. Die betroffenen 57 Mitarbeiter könnten in diesem Verfahren Vorschläge einreichen, die dazu beitragen sollen, die geplante Schliessung zu verhindern, ihre Folgen zu reduzieren oder deren Auswirkungen für die betroffenen Personen abzumildern, so die Sprecherin: "Alle Vorschläge werden sorgfältig geprüft und in den Entscheidungsprozess einbezogen."
Ein Entscheid zur Schliessung von CT sei noch nicht gefallen. "Ein solcher Entscheid wird erst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens und nach eingehender Prüfung sämtlicher Vorschläge getroffen", sagte die Sprecherin. Die ebenfalls in Ecublens ansässige industrielle Bäckerei sei von diesem Verfahren nicht betroffen.
CT gehört zur Fresh Food & Beverage Group (FFB-Group), die Teil der Migros Industrie ist. Zur Gruppe gehören ebenfalls unter anderem der Mineralwasserhersteller Aproz Sources Minérales, die Hug Bäckerei und Sushi Mania. Die FFB-Group mit Sitz in Volketswil ZH hat rund 4400 Vollzeitstellen an 146 Standorten in der Schweiz, darunter 12 Industriestandorte sowie Filialbäckereien und Sushi Corners.
jb/mk
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.