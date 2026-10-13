Migros prüft Schliessung von Westschweizer Produktionsfirma CT

Ecublens VD (awp) - Die Migros prüft die Schliessung ihrer Westschweizer Produktionsfirma Centrale Traiteur (CT) per Ende 2027. Grund dafür sei, dass sich das erwartete Wachstum der CT nicht eingestellt habe, sagte eine Migros-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP.

Zuerst hatte die Westschweizer Zeitung "24 Heures" darüber berichtet. Die CT sei auf frische, verzehrfertige Produkte spezialisiert und stelle insbesondere Sandwiches, Wraps und Bowls sowie Produkte für die Gastronomie her, erklärte die Migros-Sprecherin. Durch das ausbleibende Wachstum sei eine langfristige Weiterentwicklung unter wettbewerbsfähigen Bedingungen nicht möglich.

Die Prüfung der Schliessung der CT erfolge vor dem Hintergrund sich verändernder Markt- und Kundenbedürfnisse sowie einer strategischen Anpassung des Produktportfolios, hiess es weiter.

57 Mitarbeiter betroffen

Das Konsultationsverfahren sei eingeleitet. Die betroffenen 57 Mitarbeiter könnten in diesem Verfahren Vorschläge einreichen, die dazu beitragen sollen, die geplante Schliessung zu verhindern, ihre Folgen zu reduzieren oder deren Auswirkungen für die betroffenen Personen abzumildern, so die Sprecherin: "Alle Vorschläge werden sorgfältig geprüft und in den Entscheidungsprozess einbezogen."

Ein Entscheid zur Schliessung von CT sei noch nicht gefallen. "Ein solcher Entscheid wird erst nach Abschluss des Konsultationsverfahrens und nach eingehender Prüfung sämtlicher Vorschläge getroffen", sagte die Sprecherin. Die ebenfalls in Ecublens ansässige industrielle Bäckerei sei von diesem Verfahren nicht betroffen.

CT gehört zur Fresh Food & Beverage Group (FFB-Group), die Teil der Migros Industrie ist. Zur Gruppe gehören ebenfalls unter anderem der Mineralwasserhersteller Aproz Sources Minérales, die Hug Bäckerei und Sushi Mania. Die FFB-Group mit Sitz in Volketswil ZH hat rund 4400 Vollzeitstellen an 146 Standorten in der Schweiz, darunter 12 Industriestandorte sowie Filialbäckereien und Sushi Corners.

jb/mk