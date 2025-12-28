|
28.12.2025 15:51:36
Migros plant neue Filialen - Umsatzrückgang 2025, aber sehr gutes Jahr
Zürich (awp) - Die Detailhändlerin Migros will neue Filialen eröffnen. Dabei sei der Umsatz im Kerngeschäft 2025 zurückgegangen. Das und weitere Pläne erklärt Präsidentin Ursula Nold im Interview mit der "Schweiz am Wochenende".
So sollen bis 2029 140 neue Filialen eröffnet werden. Diese seien kleiner, da die Migros "näher zu den Menschen, in die Quartiere" wolle, so Nold. Kleinere gewännen an Bedeutung, weil sich das Einkaufsverhalten verändert hat. Und auch wenn beispielsweise in einem neuen Geschäft in Spreitenbach nur noch eine bediente Kasse sei, bleibe der Detailhandel ein "personalintensives Geschäft".
Mittlerweile seien die grossen Veränderungen vollzogen und die Migros konzentriere sich auf die vier strategischen Geschäftsfelder. Dabei räumt die Präsidentin ein, bei der Kommunikation rund um den Umbau Fehler gemacht zu haben. "Aber die Entscheidungen waren richtig." Durch den Filial-Ausbau sollen zudem wieder neue Stellen geschaffen werden.
Im Jahr 2025 sei derweil der Umsatz im Kerngeschäft leicht gesunken. "Das war absehbar: Wir haben die Preise im Umfang von 500 Millionen Franken gesenkt; kurzfristig wirkt sich das negativ auf den Umsatz aus." Mittelfristig sollen die Massnahmen aber helfen, wieder zu wachsen und Marktanteile zu gewinnen. Zudem erwartet die Migros insgesamt ein solides Ergebnis. "Unter dem Strich war es ein sehr gutes Jahr", so Nold.
Zudem sollen die Genossenschafter stärker in die neue Vision der Migros eingebunden werden. "Die Digitalisierung macht möglich, die Meinung der Genossenschafter besser einzuholen. Wir wollen ihnen einen Teil des Erfolgs zurückgeben und sie daran teilhaben lassen", erklärt die Präsidentin.
So soll beispielsweise jemand, der konsequent im Migros-Ökosystem unterwegs sei - also einkauft, Gesundheitsangebote und Bankdienstleistungen nutzt - bessere Konditionen bekommen. Wie genau das umgesetzt werden soll, lässt Nold offen.
dm/
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: SMI schließt nach Rekordhoch stärker -- DAX letztlich fester
Am Dienstag ging es vor den anstehenden Weihnachtsfeiertagen am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt nach oben.