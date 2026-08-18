Migros-Online-Chefin geht nach sechs Jahren im Amt auf Ende März 2027

Zürich (awp) - Bei der Migros nimmt die Chefin des Onlineshops den Hut. Katrin Tschannen gibt ihre Funktion als CEO von Migros Online auf eigenen Wunsch per Ende März 2027 ab, wie die Migros am Dienstag in einem Communiqué bekannt gab.

In ihrer sechsjährigen Amtszeit habe Tschannen den Online-Shop der Migros durch die Coronapandemie geführt, als die Bestellungen nach oben geschossen seien. Zudem wurde der Internetladen "LeShop" in Migros Online überführt.

Die 45-jährige Tschannen habe massgeblich dazu beigetragen, dass Migros Online zu einer der führenden Shopping-Apps der Schweiz geworden sei, hiess es. Und mit dem neuen automatisierten Lager in Regensdorf ZH habe das Unternehmen einen wichtigen Schritt für weiteres Wachstum gemacht. Die Suche nach einem Nachfolger habe begonnen.

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