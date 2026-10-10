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10.10.2026 11:27:36

Migros kooperiert mit Dallmayr für Kaffeekugel-System Coffee B

Zürich (awp) - Die Migros ist für ihr Kaffeekugel-System Coffee B eine Kooperation mit dem deutschen Kaffeekonzern Dallmayr eingegangen. Drei Dallmayr-Röstungen sind bereits in Deutschland erhältlich und werden ab Montag, dem 12. Oktober, auch im Schweizer Coffee-B-Onlineshop verfügbar sein, wie eine Sprecherin gegenüber der "Schweiz am Wochenende" sagte.

Die Migros bezeichnet die Zusammenarbeit als weiteren wichtigen Schritt hin zu einem "offenen Kaffeesystem", bei dem Konsumentinnen und Konsumenten aus vielen Kaffeemarken wählen können.

"Coffee B wächst weiterhin stark", so die Sprecherin weiter. In der Schweiz sei der Absatz 2025 gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Prozent auf 33'000 Maschinen gestiegen. Bei den Kaffeekugeln betrug das Plus rund 20 Prozent auf 22 Millionen Kugeln. In Deutschland habe der Absatz von Maschinen und Kugeln sogar jeweils um mehr als 50 Prozent zugelegt.

Ende Oktober bringt Coffee B zudem die kleinere Kaffeemaschine "Pluto" auf den Markt. Sie soll unter anderem eine verbesserte Kaffeetemperatur und eine einfachere Bedienung bieten.

Coffee B wurde 2022 lanciert und ist unter anderem in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich. Dazu hat die Migros bereits Kooperationen mit Marken wie Illy, Melitta oder La Semeuse.

ls/

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Mini-Futures auf SMI

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Short 14’361.28 19.76 SCBOJU
Short 14’649.63 13.92 STVB4U
Short 15’187.35 8.97 SXB6GU
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’222.94 19.21 S8BFJU
Long 12’940.53 13.77 SRDBIU
Long 12’393.34 8.91 S7SB9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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