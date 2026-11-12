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12.11.2026 13:09:36
Migros: Kartellamt genehmigt weitere Tegut-Verkäufe an Rewe
Zürich/Bonn (awp) - Die deutsche Supermarktkette Rewe darf weitere Filialen der Migros-Zürich-Tochter Tegut übernehmen. Das deutsche Bundeskartellamt hat den Erwerb von bis zu sieben zusätzlichen Märkten genehmigt, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Auf einen der Standorte will Rewe allerdings inzwischen verzichten.
Die Wettbewerbshüter sehen durch die Übernahme keine Gefährdung des Wettbewerbs. Mitte Oktober hatten sie bereits den Verkauf von 38 Tegut-Märkten an Rewe unter Auflagen genehmigt. Einen Grossteil der nun freigegebenen Standorte hatte zuvor auch der Konkurrent Edeka übernehmen wollen, musste wegen wettbewerbsrechtlicher Bedenken aber darauf verzichten.
Die Genossenschaft Migros Zürich hatte im März angekündigt, sich aus Deutschland zurückzuziehen und ihre Tochter Tegut mit zuletzt rund 300 Supermärkten zu verkaufen. Den Grossteil der Märkte soll Edeka mit 178 Standorten übernehmen. Ursprünglich waren 202 vorgesehen, doch musste der Konzern wegen Wettbewerbsbedenken auf 24 Märkte verzichten. Zudem wurde die Übernahme von 36 Standorten durch Tante Enso genehmigt.
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