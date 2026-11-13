|
13.11.2026 10:42:36
Migros-Fusion: Weko sieht keinen Anlass für Untersuchung
(Zusammenfassung mit Stellungnahme der Weko ergänzt)
Zürich (awp) - Die geplante Grossfusion der Migros-Genossenschaften ruft Kritiker auf den Plan. Die Produzentenschutzorganisation Faire Märkte Schweiz (FMS) fordert eine vertiefte Prüfung durch die Wettbewerbskommission (Weko). Diese sieht allerdings derzeit keinen Anlass für eine Untersuchung, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP erklärte.
Der geplante Zusammenschluss der zehn Regionalgenossenschaften und des Migros-Genossenschafts-Bunds unterliege nicht der Zusammenschlusskontrolle, erklärte Weko-Vizedirektorin Andrea Graber. Es handle sich um eine unternehmensinterne Umstrukturierung. Die Fusion sei deshalb auch nicht meldepflichtig.
Die Weko werde erst bei konkreten Hinweisen auf mögliche Verstösse gegen das Kartellgesetz aktiv. Solche lägen derzeit nicht vor, so Graber. Grundsätzlich könnten Zusammenschlüsse allerdings die Verhandlungsposition der Marktgegenseite schwächen. Bei Hinweisen auf einen Missbrauch von Marktmacht würde die Behörde einschreiten.
Kritik an Einkaufsmacht
FMS befürchtet, dass die Produzenten durch die Bündelung der Einkaufsmacht weiter unter Druck geraten. Insbesondere müsse untersucht werden, ob durch den Wegfall eigenständiger regionaler Einkaufsentscheide die Abhängigkeit der Lieferanten zunehme und die Marktmacht der Migros verstärkt werde, teilte der Verein am Freitag mit.
Bereits im Mai hatte FMS die Weko wegen eines obligatorischen Skontoabzugs von drei Prozent bei Obst, Gemüse und Beeren eingeschaltet. Doch auch diese Anzeige blieb ohne Folgen. Die Prüfung habe keine konkreten Hinweise auf missbräuchliches Verhalten ergeben, erklärte Graber. Deshalb seien keine weiteren Ermittlungen durchgeführt worden.
Vier Forderungen an Migros
Neben der Forderung nach einer Weko-Prüfung stellt FMS vier konkrete Forderungen an die Migros. Erstens müssten faire und kostendeckende Produzentenpreise sowie die Einhaltung der Richtpreise sichergestellt werden. Zweitens brauche es Schutz vor einseitigen Einkaufsbedingungen, etwa bei Skontoabzügen und starren Fixpreisen.
Drittens verlangt der Verein mehr Transparenz bei Ausschreibungen und Preisvergleichen, damit Produzenten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Viertens müssten regionale Liefermöglichkeiten und Ansprechpartner erhalten bleiben, damit auch kleinere Betriebe weiterhin zum Zug kämen.
Migros plant Fusion
Die Migros will ihre zehn Regionalgenossenschaften und den Migros-Genossenschafts-Bund zu einer einzigen Gruppengenossenschaft verschmelzen. Damit sollen Doppelspurigkeiten abgebaut und Entscheidungen beschleunigt werden. Das Supermarktgeschäft soll künftig schweizweit aus einer Hand geführt werden.
Über die Fusion sollen die 2,3 Millionen Genossenschafter Mitte 2027 abstimmen. In jeder der zehn Regionalgenossenschaften ist dafür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.
to/cg
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schwächer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach, während der deutsche leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.