Migros-Fusion: Weko sieht keinen Anlass für Untersuchung

(Zusammenfassung mit Stellungnahme der Weko ergänzt)

Zürich (awp) - Die geplante Grossfusion der Migros-Genossenschaften ruft Kritiker auf den Plan. Die Produzentenschutzorganisation Faire Märkte Schweiz (FMS) fordert eine vertiefte Prüfung durch die Wettbewerbskommission (Weko). Diese sieht allerdings derzeit keinen Anlass für eine Untersuchung, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP erklärte.

Der geplante Zusammenschluss der zehn Regionalgenossenschaften und des Migros-Genossenschafts-Bunds unterliege nicht der Zusammenschlusskontrolle, erklärte Weko-Vizedirektorin Andrea Graber. Es handle sich um eine unternehmensinterne Umstrukturierung. Die Fusion sei deshalb auch nicht meldepflichtig.

Die Weko werde erst bei konkreten Hinweisen auf mögliche Verstösse gegen das Kartellgesetz aktiv. Solche lägen derzeit nicht vor, so Graber. Grundsätzlich könnten Zusammenschlüsse allerdings die Verhandlungsposition der Marktgegenseite schwächen. Bei Hinweisen auf einen Missbrauch von Marktmacht würde die Behörde einschreiten.

Kritik an Einkaufsmacht

FMS befürchtet, dass die Produzenten durch die Bündelung der Einkaufsmacht weiter unter Druck geraten. Insbesondere müsse untersucht werden, ob durch den Wegfall eigenständiger regionaler Einkaufsentscheide die Abhängigkeit der Lieferanten zunehme und die Marktmacht der Migros verstärkt werde, teilte der Verein am Freitag mit.

Bereits im Mai hatte FMS die Weko wegen eines obligatorischen Skontoabzugs von drei Prozent bei Obst, Gemüse und Beeren eingeschaltet. Doch auch diese Anzeige blieb ohne Folgen. Die Prüfung habe keine konkreten Hinweise auf missbräuchliches Verhalten ergeben, erklärte Graber. Deshalb seien keine weiteren Ermittlungen durchgeführt worden.

Vier Forderungen an Migros

Neben der Forderung nach einer Weko-Prüfung stellt FMS vier konkrete Forderungen an die Migros. Erstens müssten faire und kostendeckende Produzentenpreise sowie die Einhaltung der Richtpreise sichergestellt werden. Zweitens brauche es Schutz vor einseitigen Einkaufsbedingungen, etwa bei Skontoabzügen und starren Fixpreisen.

Drittens verlangt der Verein mehr Transparenz bei Ausschreibungen und Preisvergleichen, damit Produzenten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Viertens müssten regionale Liefermöglichkeiten und Ansprechpartner erhalten bleiben, damit auch kleinere Betriebe weiterhin zum Zug kämen.

Migros plant Fusion

Die Migros will ihre zehn Regionalgenossenschaften und den Migros-Genossenschafts-Bund zu einer einzigen Gruppengenossenschaft verschmelzen. Damit sollen Doppelspurigkeiten abgebaut und Entscheidungen beschleunigt werden. Das Supermarktgeschäft soll künftig schweizweit aus einer Hand geführt werden.

Über die Fusion sollen die 2,3 Millionen Genossenschafter Mitte 2027 abstimmen. In jeder der zehn Regionalgenossenschaften ist dafür eine Zweidrittelmehrheit erforderlich.

to/cg