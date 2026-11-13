Migros-Fusion: Verein Faire Märkte Schweiz fordert Weko-Prüfung

Zürich (awp) - Die geplante Grossfusion der Migros-Genossenschaften stösst auf Kritik. Der Verein Faire Märkte Schweiz (FMS), der sich für faire Wettbewerbsbedingungen und den Schutz von Produzenten einsetzt, fordert eine vertiefte Prüfung durch die Wettbewerbskommission (Weko). Er befürchtet, dass die Produzenten durch die Bündelung der Einkaufsmacht weiter unter Druck geraten.

Die Weko müsse insbesondere untersuchen, ob durch den Wegfall eigenständiger regionaler Einkaufsentscheide die Abhängigkeit der Lieferanten zunehme und die Marktmacht der Migros verstärkt werde, teilte FMS am Freitag mit. Bereits im Mai hatte der Verein die Weko wegen eines obligatorischen Skontoabzugs von drei Prozent bei Obst, Gemüse und Beeren eingeschaltet.

Vier Forderungen an Migros

Zugleich stellt FMS vier konkrete Forderungen an die Migros. Erstens müssten faire und kostendeckende Produzentenpreise sowie die Einhaltung der Richtpreise sichergestellt werden. Zweitens brauche es Schutz vor einseitigen Einkaufsbedingungen, etwa bei Skontoabzügen und starren Fixpreisen.

Drittens verlangt der Verein mehr Transparenz bei Ausschreibungen und Preisvergleichen, damit Produzenten nicht gegeneinander ausgespielt werden. Viertens müssten regionale Liefermöglichkeiten und Ansprechpartner erhalten bleiben, damit auch kleinere Betriebe weiterhin zum Zug kämen.

Die Migros will ihre zehn Regionalgenossenschaften und den Migros-Genossenschafts-Bund zu einer einzigen Gruppengenossenschaft verschmelzen. Damit sollen Doppelspurigkeiten abgebaut und Entscheidungen beschleunigt werden. Über die Fusion sollen die 2,3 Millionen Genossenschafter Mitte 2027 abstimmen.

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