Migros bringt Coffee-B-Technologie auf US-Kaffeemarkt

Zürich (awp) - Die Migros fasst mit ihrer Kaffeetechnologie Coffee B auf dem nordamerikanischen Markt Fuss. Der US-Getränkekonzern Keurig Dr Pepper setzt die in der Schweiz entwickelte Technologie neu in seinem Kaffeesystem "Keurig Alta" ein. Damit kommt sie erstmals in den USA, Kanada und Mexiko zum Einsatz.

Die Markteinführung sei ein Meilenstein der 2024 vereinbarten Partnerschaft, teilte die Migros am Dienstag mit. Keurig Dr Pepper ist nach Angaben der Migros Marktführer bei Kaffeekapseln in Nordamerika und besitzt die exklusiven Nutzungsrechte an der Coffee-B-Technologie für die drei Länder. Der US-Kaffeemarkt zählt zu den grössten der Welt und ist insbesondere für das Geschäft mit Portionskaffee von grosser Bedeutung.

Das Besondere an Coffee B: Statt herkömmlicher Kapseln aus Aluminium oder Kunststoff kommen gepresste Kaffeeportionen zum Einsatz. Eine dünne Schutzschicht aus Alginat, einem Stoff aus Algen, hält den Kaffee zusammen und schützt das Aroma. Für Nordamerika wurde die Technologie angepasst: Statt kleine Kugeln kommen flache Portionen zum Einsatz, die an Eishockeypucks erinnern.

Die Migros hatte Coffee B 2022 als "grösste Produktinnovation" ihrer Geschichte lanciert und dafür einen zweistelligen Millionenbetrag investiert. Die Migros verstand das Produkt als Kampfansage an Nespresso und Co. mit deren Kapseln aus Alu oder Plastik. Der Start verlief allerdings harziger als erhofft. Unter anderem gab es Probleme mit den Kaffeemaschinen und der Produktion der Kaffeekugeln. Das System ist inzwischen neben der Schweiz auch in Deutschland, Frankreich, Italien, Grossbritannien, Skandinavien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erhältlich.

Mit dem Einstieg in Nordamerika treibt die Migros die internationale Expansion voran. Die Tochter Delica vergibt dafür Lizenzen. Weitere Partnerschaften seien bereits in Umsetzung, hiess es.

to/ra