Migros Bank vermeldet Abgang des Leiters Privatkundengeschäft

Zürich (awp) - Bei der Migros Bank kommt es zu einem Abgang in der Geschäftsleitung. Der seit 2021 amtierende Leiter des Privatkundenbereichs, Markus Schawalder, verlässt die Bank, um eine "neue berufliche Herausforderung" anzutreten.

Unter der Leitung von Schawalder seien im Privatkunden-Vertrieb entscheidende Weichen gestellt worden, teilte die Migros-Tochter am Dienstag mit. Er habe die Systematisierung der Vertriebsführung vorangetrieben, ein neues Vertriebssystem etabliert und die Führungsfunktionen gestärkt. Die Suche nach einer Nachfolge sei umgehend eingeleitet worden, heisst es weiter.

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