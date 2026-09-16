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16.09.2026 08:21:36
Migros Bank ernennt Clemens Eckert zum COO
Zürich (awp) - Die Migros Bank erhält einen neuen Chief Operating Officer (COO). Clemens Eckert übernehme die Aufgabe im kommenden Dezember und werde dann im Verlauf des ersten Quartals 2027 auch Mitglied der Geschäftsleitung, wie die Migros-Tochter am Mittwoch mitteilte.
Eckert war laut den Angaben in den vergangenen elf Jahren bei Swisscom tätig, wo er zuletzt die Einheit Banking Solutions verantwortete. In dieser Funktion habe er über 100 Banken in zentralen Prozessen, IT-Systemen und deren Bankenplattformen betreut. Als COO wird Eckert auch bei der Migros Bank für die Technologie verantwortlich sein.
Eckert folgt auf Stephan Wick, der Anfang 2027 in den Ruhestand tritt. Dieser war gemäss Communiqué 22 Jahre lang für die Migros Bank tätig. Er habe die Digitalisierung und die operative Effizienz der Bank über viele Etappen hinweg vorangetrieben.
rw/ys
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