Zürich (awp) - Die Migros-Tochter Migrolino bringt ihr Ladenformat Gooods erstmals an Tankstellen. Gemeinsam mit Zapfsäulenbetreiber Enilive Suisse testet sie das Konzept an fünf Standorten. Bei erfolgreichem Test soll es ab 2027 schrittweise an weiteren Enilive-Tankstellen eingeführt werden.

Der erste Shop an einer Enilive-Tankstelle öffnete Anfang November in Lausanne, wie Migrolino am Donnerstag mitteilte. Weitere Shops folgten in Vevey VD und Rapperswil SG. Ende November kommt Contone TI hinzu, im ersten Quartal 2027 dann Basel. Enilive betreibt schweizweit 258 Tankstellen.

Laut Mitteilung setzt das 2021 lancierte Format Gooods auf Produkte für den direkten Verzehr, etwa frische Bowls und proteinreiche Snacks. Vor dem Tankstellen-Pilotprojekt gab es zwei Gooods-Shops, an den Bahnhöfen Zürich Tiefenbrunnen und Winterthur. Über alle drei Ladenformate (Migrolino, Mio und Gooods) hinweg zählt Migrolino nach eigenen Angaben schweizweit 386 Shops, davon 320 an Tankstellen.

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