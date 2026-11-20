Migdal Insurance Financial hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.50 ILS beziffert, während im Vorjahresquartal 0.510 ILS je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Migdal Insurance Financial in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 53.21 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.25 Milliarden ILS im Vergleich zu 9.08 Milliarden ILS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch