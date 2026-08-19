Migdal Insurance Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Migdal Insurance Financial liess sich am 17.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Migdal Insurance Financial die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit einem EPS von 0.54 ILS lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Migdal Insurance Financial mit 0.540 ILS je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14.05 Milliarden ILS – eine Minderung von 0.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14.05 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.ch