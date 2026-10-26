Mifflinburg Bancorp, informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mifflinburg Bancorp, hat am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1.60 USD gegenüber 4.77 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 20.2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 39.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 33.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch