Mie Kotsu Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mie Kotsu Group hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 22.47 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 20.63 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10.39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.66 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 26.12 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch