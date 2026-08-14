Midwest stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Midwest gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8.58 INR. Im Vorjahresviertel hatte Midwest 6.86 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 1.92 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.42 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch