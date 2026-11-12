Midwest präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Midwest hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 8.37 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Midwest ein EPS von 8.21 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.59 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.83 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch