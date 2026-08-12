Midwest gold präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Midwest gold hat sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.93 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.140 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1163.16 Prozent auf 62.4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch