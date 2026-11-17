Midwest Energy hat sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.40 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Midwest Energy ein EPS von -0.290 INR in den Büchern gestanden.

Midwest Energy hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138.1 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1050.12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch