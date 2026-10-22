Midway B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Midway B hat sich am 20.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.94 SEK gegenüber 1.12 SEK im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Midway B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 311.0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 288.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch