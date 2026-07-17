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17.07.2026 06:37:00
Midway A legte Quartalsergebnis vor
Midway A hat am 15.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.34 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.400 SEK je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12.04 Prozent auf 363.0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 324.0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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