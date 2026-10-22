Midway A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Midway A veröffentlichte am 20.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.94 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.12 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 311.0 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288.0 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch