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04.11.2026 10:32:00
Midterms in den USA: Wahldebakel kostet Elon Musk Milliarden - Google und Apple legen zu
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Microsoft Corp.
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06:00
|Microsoft rejects multibillion-dollar AI deal with UK’s Nscale (Financial Times)
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04.11.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
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04.11.26
|Microsoft Aktie News: Bullen treiben Microsoft am Mittwochabend an (finanzen.ch)
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04.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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04.11.26
|Börse New York: Dow Jones mittags stärker (finanzen.ch)
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04.11.26
|Microsoft Aktie News: Microsoft springt am Mittwochnachmittag hoch (finanzen.ch)
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04.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
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03.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Microsoft Corp.
|02.11.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|02.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.26
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|UBS AG
|29.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|02.11.26
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
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Alphabet A am 04.11.2026
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Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich volatil. Am deutschen Aktienmarkt prägen Aufschläge das Bild. An der Wall Street dürfte es in unterschiedliche Richtungen gehen. In Asien war die Entwicklung unterdessen uneinheitlich.