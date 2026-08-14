Midland Polymers: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Midland Polymers gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4.79 INR. Im Vorjahresquartal waren -0.750 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch