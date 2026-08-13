Mideast Portfolio Management: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Mideast Portfolio Management hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.46 INR. Im Vorjahresviertel waren 2.43 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 3.8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 70.72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch