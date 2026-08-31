Midea Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Midea Group hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.10 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.91 HKD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11.47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 149.02 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 133.69 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch