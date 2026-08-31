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31.08.2026 06:37:00
Midea Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Midea Group präsentierte in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS lag bei 0.27 USD. Im letzten Jahr hatte Midea Group einen Gewinn von 0.250 USD je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.04 Prozent auf 19.02 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17.13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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