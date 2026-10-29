Middletown Valley Bank Registered Rg verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Middletown Valley Bank Registered Rg lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1.39 USD. Im letzten Jahr hatte Middletown Valley Bank Registered Rg einen Gewinn von 0.660 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12.76 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch