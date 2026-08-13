Middleby: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Middleby hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1.21 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.99 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 875.6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 10.46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 977.9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch