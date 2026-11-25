Middle-East Tube Com hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.44 ILS präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.170 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20.66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 227.6 Millionen ILS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 188.7 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch