Middle East Specialized Cables präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Middle East Specialized Cables veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.81 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Middle East Specialized Cables ein EPS von 0.750 SAR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 505.6 Millionen SAR – das entspricht einem Zuwachs von 32.73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 380.9 Millionen SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch