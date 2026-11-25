Middle East stellte am 24.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz lag bei 15.2 Millionen JOD – das entspricht einem Abschlag von 9.52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 16.8 Millionen JOD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch