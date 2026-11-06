Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Middle East Pharmaceutical Industries Company Registered gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.44 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0.230 SAR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 124.4 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15.20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108.0 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch