Middle East Paper Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Middle East Paper Company Registered hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.18 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Middle East Paper Company Registered 0.060 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8.32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 298.0 Millionen SAR umgesetzt, gegenüber 275.1 Millionen SAR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch