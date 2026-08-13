Middle East Healthcare: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Middle East Healthcare hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.37 SAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Middle East Healthcare ein EPS von 0.690 SAR je Aktie vermeldet.

Middle East Healthcare hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 845.5 Millionen SAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6.87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 791.1 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch