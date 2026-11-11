Middle East Healthcare legte Quartalsergebnis vor

Middle East Healthcare stellte am 08.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.40 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Middle East Healthcare 0.440 SAR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 877.2 Millionen SAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14.07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 769.0 Millionen SAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch